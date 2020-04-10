新冠肺炎疫情全球爆發，台灣近日爆出一起本土病例為在台北市酒店任職的女公關，消息一出引發軒然大波，流行疫情指揮中心昨（9日）更火速下令全台酒店、舞廳即日起停業，避免相關場所成為防疫破口。對此，作家苦苓直接點破此項政策的三大盲區，直言「疫情指揮中心不可不防！」

酒店及舞廳全面停止營業的消息一出，隨即引起各界熱議，就連知名作家苦苓今（10日）也在臉書PO文示警，「酒店常客很快會轉戰KTV、CLUB和MOTEL，酒店小姐紛紛化身傳播妹大舉上場…」他認為，當一切「接觸」在黑暗中持續進行，防疫破口就會越演越烈。

精闢分析貼文也引來不少網友共鳴，紛紛留言回應「巷仔內的！應該去防疫中心做顧問」、「阻止不了的是，人類的慾望」、「一定是這樣走的，要嚴格執行啦，全面禁」、「這種行業是防不了的，好色又不怕死的大有其人」、「已經開始了啊！全台外送服務，還比店裡消費便宜」、「別忘了還有越南店小吃部清茶館」、「情色產業自古以來就不可能禁絕，但台灣政府一直長期打壓，所以這些產業早就發展出各式各樣的地下經營模式。想管理這塊除非情色產業能合法化，否則都是空談」。

但也有人不置可否，直言「想太多了！如果真這樣的話，疾管中心就不會只疫調35人而已，你知道的事，政府都知道，一切由政府來判斷」、「陳時中要是認為你苦苓説的那些很嚴重的話，人家會不去疫調嗎？很簡單的邏輯啊，沒疫調就是不用怕，因為醫學就是如此，救人之前會先判斷嚴重度，不影響大局的就不會處理」。