新冠肺炎爆發後，造成全球因疫情陷入停擺，不少企業甚至啟動在家上班制度，日本也引發「新冠離婚」的現象，讓人直呼在家工作根本沒好處，不過有日本丈夫因此第一次看到，另一半認真工作的模樣，反而再次陷入戀愛，而此po文也獲得近16萬人按讚。

日本網友@P_chan_papa在推特表示，由於疫情因素，因此妻子每天在家上班，讓他有機會看見妻子工作的樣子，「妻子在視訊會議說話堅定，語氣溫和的指導同事，然後輕巧的敲打鍵盤，多麼珍貴的畫面。另外，她對老闆堅決的表達意見、對下屬也很友好，模樣讓我又戀愛了」。

A funny thing about quarantining is hearing your partner in full work mode for the first time. Like, I’m married to a “let’s circle back” guy — who knew? — Laura Norkin (@inLaurasWords) March 19, 2020

而類似情形不只發生於日本，臉書粉專「翻譯: Tony Tsou」也分享國外網友因在家上班的趣聞，寫下「被迫居家檢疫、在家工作最有趣的地方就在於，你終於能夠觀察到你另一半工作時的模樣。像我就嫁給了一個會說『我們之後再繞回來討論這個話題』的男人，我以前都不知道！」、「我發現我老公其實具備聊天的能力，他只是無法跟任何與他工作無關的人聊天」。