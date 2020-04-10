疫情重創紐約，確診及死亡人數高居全美，它是「美國的武漢」？(影片來源/youtube/好好聽FM_疫情最前線 有疫更有情 好好聽FM陪伴您 _健康養生)

疫情重創紐約，確診及死亡人數高居全美，它是「美國的武漢」？除了衝擊股市、經濟崩潰，更影響數百萬計紐約人的食衣住行日常生活。暫時停擺、冬眠的紐約，何時能迎來人們夢境中的春天？

說到紐約，想到的不外乎是車水馬龍的時代廣場或是熙熙攘攘的華爾街，用「不眠之城」來形容紐約再適合不過；然而2020年的紐約不再人聲鼎沸，人們臉上看不到微笑，取而代之的是被口罩壓迫的恐懼眼神。

華爾街的金牛雖屹立不搖，新冠病毒卻逼得營業員回家線上交易；開往自由女神的郵輪不再鳴笛；布魯克林大橋的觀光客早已人去樓空；唐人街更是彷彿一片死城；面對如此嚴峻的考驗，紐約被迫暫停緩解疫情延燒。確診和死亡人數急遽升高的紐約，何時能夠重新啟動，回復以往的「大蘋果」之都?

作者：黃兆平/前中央社駐紐約主任特派員、前海基會綜合處處長及發言人、明鏡電視主持人。現居紐約！