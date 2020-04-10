古時社會男尊女卑，女人長期壓抑情緒，甚至經常委曲求全，但隨著20世紀後，女權意識抬頭，不少女性也開始為自己發聲。民國有一名奇女子，1900年出生於廣東一戶富商人家，長相亮麗又聰穎，可說是大家閨秀，接觸西方文化後，更是讓她感情觀超前，嚮往過著自由奔放的生活，還自稱閱男3千，但她卻在28歲時選擇自殺。

余美顏1900年於廣東省台山市荻海出生，父親余大經是典當的商人，家庭經濟相當不錯，而母親飽讀詩書，讓女兒接受教育，自學國文及英語，由於父親在國外經商，因此也讓她研讀西洋書籍，更盼女兒未來能協助他的生意往來，擔任翻譯順利與外國人磋商。

而余美顏因西洋文化，也讓她的視野更加開闊，對於性的觀念也更開放，有時說出來的新穎愛情觀，總讓她的父母難以接受，18歲時甚至愛上鄰居少年，父母希望門當戶對，趕緊安排她嫁給開平一戶譚姓商人，余美顏期盼自由戀愛，因此起初非常抗拒，但婚後發現，丈夫相貌堂堂且觀念也受西洋思想而新穎，才讓余美顏接受這一門婚事。

兩人婚後也很恩愛，豈料譚家事業較為龐大，丈夫又是全家的經濟支柱，因此兩人初夜後，就因工作而分隔兩地，余美顏原本想跟著去國外幫忙丈夫，但顧慮到公婆，余美顏只能無奈目送丈夫離開，每天獨守空閨，只能靠打牌發洩苦悶，也導致她與公婆、小姑關係差，寫信給丈夫也杳無音訊，讓她也擔心對方是否在外面偷腥。

年僅18歲的余美顏，不想成為婚姻中的犧牲品，1918年2月27日離開譚家至廣州，當時孫中山任命的海軍總長程璧光被刺身亡，而余美顏因打扮另類遭拘捕，譚家得知後氣得解除婚約，而其父親將女兒保釋後，氣得將她送至「習藝所」監禁1年，此處類似現代的收容所，這也使余美顏性情大變。

余美顏出來後經常出入歌廳、賭場等場所，遇到喜歡的人，才會陪對方過夜，直到遇到一名40多歲的何姓香港商人，兩人互訴心事，對方很同情20歲左右的余美顏遭遇，最終還向她求婚，余美顏在感情中玩累了，也希望有一個好歸宿，最終選擇答應，做了港商的二房，余美顏生活揮霍無度，讓丈夫也無法接受，兩人又以離婚收場。

經過兩次失敗的婚姻，更讓余美顏心灰意冷，期間開始闖蕩世界，由於她年輕又漂亮，因此到哪都能享豔福，假若有人嘲諷她賣淫，她甚至會拿出錢撒在路上，說著「不是每個男人都可以和我過夜的」，直到25歲她認識南海縣縣長的兒子，對方非常喜歡她，但余美顏並未搭理，最終在官二代的猛烈追求下，她也忍不住動心了。

兩人決定要廝守終身，但官二代的哥哥知道後，因聽聞余美顏的過往，非常反對這門親事，而縣長夫婦甚至拘禁兒子，要求余美顏離開，這也讓她大受打擊，之後逃至美國又遇到前夫，原本還希望能復合，但遭對方無情拒絕，她最後選擇繼續過著放浪的日子，還將自己的愛情日記寫成書《摩登情書》。

余美顏漸漸厭倦這種放縱生活，1927年避開塵世而入佛門，沒想到官二代又出現，希望兩人能再續前緣，但余美顏心意也絕，卻一直遭到騷擾，也打擾到寺院的寧靜，資深尼姑認為她凡心未死，因此將她趕出去，面對沒有容身之處的處境，1928年4月余美顏在從香港搭往上海的輪船上，縱身跳入海自殺，結束她傳奇的一生。

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