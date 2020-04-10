新冠肺炎疫情嚴重，不少公司撐不住而關門，導致員工因此失業，有些房東為減輕房客經濟壓力，甚至會主動減租。有一名男網友提到，日前想跟女房東談是否能降低房租，豈料對方開了一個條件後，讓他嚇得趕緊住嘴，更表示馬上會匯款，許多人得知後哭笑不得。

一名男網友在《爆廢公社》貼出，與房東的對話截圖，他原本想與對方談房租，希望可以降低金額，豈料房東竟反問「你是不是還沒交女朋友呢？」，讓原PO有些不知所措，表示目前還沒有，但不知道為何突然這樣問，而房東接著介紹，自己的女兒到了適婚年齡，但卻都還沒有交往對象。

房東最後又說，他的女兒對於原PO的體型很滿意，假若他們牽線成功，就會將房租減半，「你覺得如何呢？你應該不是看外表的人對吧？」，這讓他嚇得趕緊回應「我等等就把這個月的租金匯給妳…我要準備出門上班了」，他開玩笑地PO文寫下「不會為了區區幾千塊出賣肉體及靈魂」。

不少網友也笑翻，「為了五斗米折腰，下半輩子不愁吃穿」、「娶了之後就直接收租了啊！」、「你想太多了，這是催租手法。你看，你不是就馬上乖乖繳租了？」、「阿姨高招」、「才減半不划算，直接娶了換你收租」、「大環境不佳，建議好好考慮房東提議」、「看來想出嫁，房子必須列為標配…」。