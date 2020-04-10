人類為了開發與製造，使得空汙越來越嚴重，豈料新冠肺炎爆發後，導致各國產業停擺，汙染情況竟因此獲得改善。印度有一名網友發現，北部旁遮普邦賈蘭哈市（Jalandhar, Punjab）首次能看到「世界屋脊」喜馬拉雅山脈，讓當地民眾都相當震驚。
根據《CNN》報導，網友@Deewalia將照片分享至推特，表示「由於印度空汙嚴重，這次是近30年以來，我第一次能夠清楚地看到喜馬拉雅山，真是太神奇了！從200公里外就能直擊」，近幾周因新冠肺炎影響，各行業被迫關門、汽機車也停駛，航班也跟著被取消，推測是這些因素，讓空氣品質才得以改善。
印度中央污染控制委員會發現，在實施封城禁令第一天，德里的空氣懸浮微粒（PM10）降低了44%，而實施一周後，全印度85個城市的空汙明顯減緩，距離喜馬拉雅山超過100英里的賈蘭哈，空氣品質在封城期間，有16天被評為「優良」，相比之下，2019年同期時間則一天都沒有。
文章來源：CNN
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