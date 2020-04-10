人類為了開發與製造，使得空汙越來越嚴重，豈料新冠肺炎爆發後，導致各國產業停擺，汙染情況竟因此獲得改善。印度有一名網友發現，北部旁遮普邦賈蘭哈市（Jalandhar, Punjab）首次能看到「世界屋脊」喜馬拉雅山脈，讓當地民眾都相當震驚。

Janmu visible from Sialkot Pakistan pic.twitter.com/XmZyPCiZRA — ثاقب (@SaqiTheBossMan) April 9, 2020

Janmu visible from Sialkot Pakistan pic.twitter.com/XmZyPCiZRA — ثاقب (@SaqiTheBossMan) April 9, 2020

根據《CNN》報導，網友@Deewalia將照片分享至推特，表示「由於印度空汙嚴重，這次是近30年以來，我第一次能夠清楚地看到喜馬拉雅山，真是太神奇了！從200公里外就能直擊」，近幾周因新冠肺炎影響，各行業被迫關門、汽機車也停駛，航班也跟著被取消，推測是這些因素，讓空氣品質才得以改善。

This was the view from our rooftop at home in Punjab India. For the first time in almost 30 years could clearly see the Himalayas due to India’s lockdown clearing air pollution. Just amazing! 🙏🏽 pic.twitter.com/WmWZYQ68lC — Manjit K Kang #StayHomeSaveLives (@KangManjit) April 3, 2020

印度中央污染控制委員會發現，在實施封城禁令第一天，德里的空氣懸浮微粒（PM10）降低了44%，而實施一周後，全印度85個城市的空汙明顯減緩，距離喜馬拉雅山超過100英里的賈蘭哈，空氣品質在封城期間，有16天被評為「優良」，相比之下，2019年同期時間則一天都沒有。