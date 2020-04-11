海星算是常見的海洋生物，不管是在水族館還是海灘，通常看到海星都是靜靜躺著，很少可以目睹牠移動，先前有位美國網友拍到海星散步的影片，優雅又詭異的方式掀起熱議，不過移動時底下管足的移動方式更是少見，影片曝光後不少人驚呼密集恐懼症發作。

這段影片中，生活在玻璃箱的海星，貼住某一面玻璃，緩緩往上移動，底部的小管足就像吸盤一樣吸住再拔起，「一點一點」移動的樣子看起來可愛又驚悚，許多網友留言表示「看起來好癢」、「比蜈蚣還忙」、「瞬間起雞皮疙瘩」、「本來蠻喜歡海星的」、「頭皮發麻」。

海星是一種棘皮動物，一般會有5個觸手，牠的骨骼不能動，靠水血管系統移動(water vascular system)，水血管系統上面有很多凸起的小管足，用來吸水和抓食物，是海星移動、進食還有呼吸的重要部位。

海星的嘴巴在身體下，消化系統則是兩個胃，其中一個從身體裡射出，可以在體外包住並消化食物，有的海星靠著韌性水血管系統，打開貝殼然後把胃插進貝殼，直接消化殼裡的肉。