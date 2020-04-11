Image of Jesus appears in a tree in Colombia(影片源自Youtube)

新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，全球拉起警報，哥倫比亞宣布進入緊急狀態，且為了加強防疫措施，下令年長者從上個月20日起，待在家中到5月底，某天一個小鎮的樹上，竟然出現耶穌身影，居民不管政府命令，全部帶著蠟燭前往朝聖。

位於哥倫比亞玻利瓦省(Bolivar)，馬甘格(Magangue)小鎮的一棵木棉樹上，出現耶穌受難的形象，延伸的樹枝就像十字架，中間還有一張臉，當地居民認為復活節快到「耶穌真的來了」，他們聚集在樹前，對著耶穌形象祈禱，祈求保護自己免受病毒侵害，幫助擺脫險惡世界，一堆人排隊等候、觀察並拍照。

根據外媒報導，耶穌形像是在3月29日晚上出現，「人們帶著蠟燭奔跑，將那個地方變成朝聖地」，當地記者魯道夫(Rodolfo Zambrano)向哥倫比亞報《El Tiempo》透露，居民忘記可怕病毒，專心注視著這身影，「沒有戴任何防護裝備，例如口罩、手套，也沒有保持距離」。

即使後來政府驅散聚集的人潮，城市因為疫情被封鎖，這棵大樹仍是朝聖地，但白天再看同一棵樹，與一般樹木無異，僅樹中間多個樹洞，加上晚間有燈光照射，乍看才會有耶穌形象的錯覺。