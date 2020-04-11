在清末民初之時，有一名才華洋溢卻從未露面女子透過發表文章的形式出現在世人眼前，精湛的文筆與愛國情懷擄獲了不少男子的心，每天都會有上千封的情書寄往出版社，但她在不久後便銷聲匿跡，然而在數百年之後，歷史學家才終於揭開女子的真面目，發現她其實根本就是「男兒身」。

1904年時正處於日俄戰爭的期間，兩國在清朝東北的領土上大打出手，讓不少百姓身受其害，但政府卻視而不見，一位名叫「潘小璜」的少女便在女性雜誌《女人世界》上發表了文章，屬名為「松陵女子」，痛斥政府的不作為與腐敗，在當時造成一陣轟動，因為潘小璜的言詞相當犀利、富有愛國情懷、通曉歷史又極具思想，讓一大票男子都為之傾倒，甚至每天都會有上千封的情書寄到出版社，希望可以幫忙轉交給她。

然而，就在潘小璜最為出名的時刻，她卻突然停筆、銷聲匿跡，從此成為文壇中的「謎團」，直到百年過去後，歷史學家才終於揭曉背後的真相。原來這個迷倒眾人的潘小璜其實是「男兒身」，本名柳慰高，後又改為柳亞子，而松陵女子潘小璜正是他用過的其中一個筆名，之所以選擇女性的名字只是因為「年輕貌美的少女遠比任何一個思想家更有號召力」。