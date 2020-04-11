來自瑞典全球知名的居家用品IKEA，販售各種風格的家用品，以價格實惠、自己動手組裝聞名，最近IKEA推出自己組合的棺材，一放上宣傳廣告，就讓許多忠實消費者驚訝，紛紛猜測是否因為新冠肺炎(COVID-19)疫情嚴重，放置遺體棺木不足有關。

IKEA推出的這款DIY自組棺材，售價200英鎊，折合台幣大約7400元，棺材30公斤左右，可以用郵寄方式寄送，自行組裝完成後，可以放入約110公斤的遺體，IKEA表示這款棺材因為面積較小，運送時所佔的空間比一般棺材少80%，相當節省空間。

根據外媒報導，該款棺材已經在英國熱銷，IKEA總經理拉爾斯博克(Lars Bork)表示，「在這樣的困難時期，歐洲每5秒鐘就有人死亡，時機再好不過了，任何人都可以在2週內購買、和組裝棺材，這對於維護人類尊嚴至關重要」。

每副棺材均附有120頁的組裝說明書，並提供終身、或10年保固，來自倫敦的消費者馬克凱利(Mark Kelly)分享使用心得，「說明指示很糟糕，當我們走下樓梯時，我的叔叔跌倒了，不過我不會發牢騷，因為只要49.99英鎊」。