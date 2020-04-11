《中時電子報》精選本周發燒刊物《從裝懂到聽懂，現代音樂簡史》、《寶可孟刷卡賺錢祕笈》、《對決病毒最前線》、《你的身體想要鹽》、《蔬菜看人吃》、《上班族1分鐘放鬆瑜伽》，透過截取自書中的精彩內容，快速了解每位作者想表達的故事，讓閱讀變得更輕鬆容易。

【1】 你有Freestyle嗎？嘻哈老祖宗竟是他

你知道「爵士」的原文是罵人的意思嗎？你知道「搖滾」的中文一詞是由詩人余光中發明嗎？現代有許多人都喜歡聽音樂，但對於背後的故事與歷史卻不甚了解，擁有20年以上資歷的樂評人王碩以及儲智勇在這本「樂評生涯總結之作」從基督教音樂、福音音樂寫到藍調、搖滾與電音，帶領大家透過各種故事，一邊看書一邊從裝懂到聽懂音樂。

【2】 他擁477張信用卡 如何沒負債還賺錢？

刷信用卡可以從卡債風暴到一年多賺30萬？以往大眾對信用卡的印象，像是被年費追著跑、分不清利率問題、過度使用信用卡導致付不出帳單等諸多問題，老一輩的人曾說過「信用卡、現金卡都是毒藥」，擁有477張信用卡的理財專家寶可孟(賴孟群)，打破大眾對信用卡的「壞印象」，教你如何越刷越省錢、越刷越賺錢。

【3】 為何找出0號病人很重要？毒王引爆SARS全球疫潮

肉眼看不見的微小生物，才是對人類性命的最大威脅，從流感、漢他病毒、伊波拉病毒、炭疽病恐怖攻擊到SARS，從非洲、南美、波斯灣、亞洲到美國，為阻止流行病大爆發，25年資深防疫專家阿里．可汗發現，儘管造成疾病的是細菌或病毒，但導致疾病流行的卻常常是人。我們會犯錯，會把緊急事件政治化，而且從不考慮自己的行為會有什麼後果。《對決病毒最前線》是內行專家的現身說法，也是第一手的災難報告。說明微生物與人類密切的關係，如何對抗舉世最致命的疾病，以及讓時疫雪上加霜的驚恐和貪腐。

【4】 不吃鹽健康？日本攝取超標為何最長壽

這是一個害怕鹽的世代，WHO建議每日攝取鹽量為5g，媒體不斷報導著低鹽飲食的必要性，但「為什麼明明吃得很清淡，還是有各種疾病纏身呢？」一味的減鹽其實不會讓你更健康，甚至有些身體發出的警訊，就是在告訴你缺鹽了；水與鹽更是密不可分，如果攝取的鹽分不夠多，身體無法留住水，喝再多水也只是會被排出而已，關於鹽，人們其實有很多誤解。

【5】 有機蔬菜沒農藥又營養？4迷思打臉

大部分人只知道吃蔬菜很好，但你知道如何吃才健康嗎？《蔬菜看人吃》作者一位為執業數十載的中醫師，一位為具中西醫經歷的內科醫師，兩人平日忙於看診，卻不見倦容，愈活愈年輕，他們有何養生妙方？其實就是吃對食物！本書針對常見蔬菜、全身系統症狀，結合中西醫學的健康飲食知識，提供蔬解養生提案！

【6】 上班族久坐全身痠痛？1分鐘讓你消除疲勞

許多上班族因為工作的關係必須久坐在電腦前，長期下來導致肩膀緊繃僵硬， 身體沉重、心裡焦躁等問題，若是再持續不間斷地工作而忽略了這些身體狀況，身體和心理都會失去平衡，但現代人大多生活忙碌，沒時間放鬆運動，這時候該怎麼辦呢？全美瑜伽聯盟（Yoga Alliance）的瑜珈講師京乃ともみ將在《上班族1分鐘放鬆瑜伽》書中帶大家輕鬆地坐在公司的桌子前，就能達到放鬆關節和肌肉以及紓壓的效果。