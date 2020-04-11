做任何事之前最好都還是要先仔細確認，否則不小心傳錯了檔案給老闆或是教授，那可就糗大了！美國一名男大生在繳交課堂論文的時候，居然不小心手滑，錯傳給自己的教授一張貓咪梗圖的照片，原本他還非常緊張會被痛罵一頓，沒想到最後教授竟打算直接給他100分！

這名網友艾力克斯（Alex Bennett）在推特發文，表示自己事發當時要將自己好不容易完成的論文作業交給教授，然而卻不小心送出了貓咪的逗趣梗圖，讓他頓時間狂冒冷汗，焦急地向朋友詢問收回郵件的辦法，擔心自己的成績會因為此事而受到影響，然而卻沒有找到任何解決方法，於是他只能默默地等待教授的回覆。

不久後，提心吊膽的艾力克斯終於收到教授的回信，然而結果卻超乎他的想像，他表示教授看到照片之後，只問了貓可不可以送給他，還慷慨地說他隨時補交論文都可以拿到100分，而那張貓的照片也成為了電腦桌布，教授更直言一整個學期艾力克斯都可以在上課教材中看見這隻貓。

不少網友看到這有趣又神奇的經歷後，都忍不住大笑，紛紛留言：「天啊，我感覺我的肺快要被笑出來了」、「你的教授：有貓就滿分」、「我百分之百做過同樣的事情」、「他這個作業值得拿到A+的成績」、「這隻貓就是我的作業」。