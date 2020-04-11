Catching a Mud Crab(影片源自Youtube)

來自澳洲的探險家葛雷夫斯(Beau Greaves)，分享一段自己的影片，他趴在一片泥濘地上，幾乎整個身體都鑽進泥洞裡，讓人看了忍不住為他捏把冷汗，想不到一段時間後他從洞裡抓出一隻「大怪物」。

葛雷夫斯在影片中講解，他是如何抓到澳洲大泥蟹，他打算將自己的頭與半個身體，探進泥洞螃蟹的巢穴，利用一根樹枝引誘泥蟹和分開蟹螯，接著將螃蟹拉出洞穴；解釋完戰略，葛雷夫斯開始嘗試第一次鑽洞，但這個洞不夠大，所以他繼續挖，直到泥洞可以容納上半身。

泥洞挖的夠大後，葛雷夫斯整個人倒栽蔥，上半身直到屁股全都在洞穴裡，僅受兩條腿在洞外，沒多久他帶著一隻巨大泥蟹「重見天日」，幫他攝影的男子忍不住驚訝大叫，直呼不敢相信！葛雷夫斯事後在臉書表示，「我曾被咬了2次，幾乎失去一根手指，且我的手腕差點被壓碎，但我想只要多加嘗試，就會越做越好」。

澳洲昆士蘭盛產螃蟹，其中泥蟹(MUD CRAB)、沙蟹(SAND CRAB)為大宗，泥蟹以個頭大、肉質嫩、味道鮮美聞名，也因為泥蟹的美味吸引眾人捕捉，澳洲政府規定，昆士蘭禁止抓母蟹；公蟹合法捕捉尺寸，是殼蓋兩尖相距要超過15公分。