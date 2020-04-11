棒球場上的投手，經常使出各種藏球奇招，總讓人看得霧煞煞。美國麻州大學達特茅斯分校一名右投手，日前在IG分享他的投球動作，沒想到他運用超神藏球技巧，把打者唬得一愣一愣的，甚至因此未抓緊時機打擊，而這一段超神技巧也登上美國媒體。

艾登（Adam Horowitz）就讀麻州大學達特茅斯分校，日前透過IG帳號「adrock_5」分享投球影片，只見他站在投手丘上，先是將雙手往後擺，隨後準備投球時，慣用右手卻未見球出現，但下一秒球又回到他手上，且精準地投進好球帶，打者當下看傻了眼。

臉書粉專《Sports Center》也分享這一段影片，累積328萬觀看次數，不少人直呼「他是怎麼辦到的？我看了10次還是看不出破綻」、「這種打法符合規則嗎？」。而中職兄弟洋投萊福力（Mitch Lively）也曾在明星賽中使出類似招數，只見他先是將球藏於棒球手套，使打者無法看到，隨後在移到右手投出，不過主審當時判他投球無效。