中華民國於1911年成立，第一任的大總統袁世凱，而他在民國6年時廢除了中華民國國號，宣布重新恢復帝制，建立中華帝國，然而卻引起多方勢力的反對，最終在第83天倒台，不久後便因病去世。

袁世凱的一生充滿了諸多的爭議，一心想當皇帝的他身邊自然也有不少妻妾，除正妻于氏之外他還另娶了9名姨太，生下了17名兒子、15名女兒，共32名孩子，再加上兒子成家、兒媳住進同一間房子後，袁世凱便擁有了一個龐大的「大家庭」，而且袁府中還有服侍的丫環，女子的人數更為眾多。

據悉，某次袁世凱醉酒回家後看見一名相貌精緻的女子，以為他是自己的妻妾便將她拉到一旁的房間中，隨後他的兒子趕來，袁世凱才發現此女竟是自己的兒媳，所幸最後沒有釀成大禍，不過為了警醒將來的自己，袁世凱便下令府中所有除了自己妻妾的女子都必須穿著紅褲子，以防再有類似的事情發生。

但為什麼要選擇紅色的褲子呢？第一個原因是較為醒目，第二個原因則是因為袁世凱本人對於紅色相當敬畏，若是在喝醉後看見也能發揮警示的作用，避免他再度犯錯。