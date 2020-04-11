電影《神魂顛倒》片段(影片源自Youtube)

海蒂拉瑪(Hedy Lamarr)，出生於1914年，是一位猶太裔美國演員，更是傑出科學家，被譽為「20世紀最具智慧和魅力的女性」，她的科學成就長期被遺忘在自己的在美貌下，卻為當代無線通訊技術發展，打下不可磨滅的基礎，後世尊為「藍牙(Bluetooth)之母」。

海蒂拉瑪發明展頻技術(Spread spectrum，將傳輸訊號的頻譜(spectrum)打散到較其原始頻寬更寬的一種通訊技術，常用於無線通訊領域)，這項技術大部分人可能不熟悉，但沿用這項技術的產物很多人就會知道，例如計算機晶元、手機、無線區域網路，都是以這為基礎，帶動科技進步與發展。

但她的科學發明沒有得到大肆的宣傳，因為當時海蒂拉瑪已經是好萊塢知名女星，擁有耀眼的美貌、性感尤物的形象，銀幕前美艷動人，因此人氣相當高。1933年拍攝捷克斯洛伐克電影《神魂顛倒》(Ecstasy)，演出裸泳鏡頭，18歲就成為史上第一位全裸演出電影的女明星，自然造成轟動。

海蒂拉瑪對科技的貢獻，2000年後才得到推崇認同，逐漸成為女科學家代表性人物之一，2015年101歲冥誕，她成為Google首頁動畫主角，著名電子通訊專家戴夫莫克(Dave Mock)曾說，「只要你使用手機，就應該認識並感激她，這位美麗性感女明星，為世界無線通訊技術所做的巨大貢獻，至今無人能及」。