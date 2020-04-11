求學時同儕之間若意見不合，有時會出現霸凌現象，有些受害者甚至因此崩潰而自殺。巴西有一名正妹，小時候與父母移居至英國，但卻因移民的身分，經常被同學取笑，讓她甚至開始討厭自己，最終靠著健身找回自信，如今更擁有134萬粉絲追蹤，生活比霸凌者活得更美。

在 Instagram 查看這則貼文 Isabela Fernandez（@belafernandez）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 28 日 下午 12:20 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Isabela Fernandez（@belafernandez）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 6 日 上午 11:41 張貼

現年22歲的伊莎貝拉(Isabela Fernandez)出生於巴西，隨後跟著父母移民至英格蘭柴郡威姆斯洛（Wilmslow），但在高中時期，卻經常被同學稱為「巴西佬」、取笑她的身材，她憶述「我被欺負的原因有很多，只因為我出生在巴西，還有人會威脅我，我幾乎生活於恐懼當中」，每天放學回家都以淚洗面。

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在 Instagram 查看這則貼文 Isabela Fernandez（@belafernandez）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 22 日 上午 11:31 張貼

伊莎貝拉面對霸凌卻不知該如何處理，曾想過轉校或輟學，但她認為這樣代表對方贏了，因此放棄離開的念頭，但卻也讓她越來越自卑，「我討厭我的外表，厭惡一切，但我仍保持勇敢，假裝這些霸凌並沒有影響我」，而她也曾向父母求助，母親則告訴她「出生在哪個國家都沒有錯，我們都生而平等，對於那些人的看法，我們不要理會他們，專注於你想做的事就好」。

在 Instagram 查看這則貼文 Isabela Fernandez（@belafernandez）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 7 日 下午 12:03 張貼

伊莎貝拉因母親的勸說，讓她決定勇敢向前，並在健身房打工，藉此鍛鍊自己的身體，而她也經常分享健身照，「待在健身房讓我忘了一切，這裡是我最舒適的地方」，原本想因此認識新朋友，沒想到卻讓她意外在網路上爆紅，甚至擁有超過1百萬人追蹤，還吸引大型健身品牌爭相合作，例如Gymshark和Women's Best。

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伊莎貝拉提到，她的粉絲都很年輕，她也經常透過IG談論霸凌行為，大學畢業後便搬至利物浦（Liverpool），專職經營社群頻道，「我從醒來到睡覺都在工作，嘗試與粉絲們互動，有很多人來找我尋求建議，或是詢問我的經歷」，當面對挫折時別放棄，專注於你愛的事情，有一天你一定會成功，而由於曾面對過霸凌，即使遇到酸民她也不再畏懼，反而更知道如何應對。

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