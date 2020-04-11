新冠疫情肆虐全球，泡麵也成為熱門商品，還一度掀起搶購潮。日本日清泡麵近日分享新吃法，杯麵吃完後總會剩下麵渣與湯，丟掉又有些浪費，提到其實只需要一顆蛋，就能讓吃泡麵的飽足感再升級，又不會浪費剩餘的湯底，而新食譜曝光後，不少網友也趕緊實測，直呼「好吃到欲罷不能」。

日清泡麵在推特表示，「任何人都能製作杯子蒸蛋，只要將雞蛋打進有湯的杯麵中，攪拌後再拿去蒸，就能吃到鬆軟的茶碗蒸，很多人都不知道這種做法」，而他們也在官網曝光詳細作法，首先將雞蛋打進吃剩餘的湯底，等5分鐘後均勻攪拌，再將湯與蛋液倒入碗中，並放入微波爐加熱約3分鐘，杯子蒸蛋就完成了。

不少網友回應「看到後馬上試做！之前常因為沒喝完湯感到遺憾，現在終於能吃乾淨了」、「以前就做過了，海鮮和咖哩口味都很好吃」、「味道很不錯，但吃起來有點鹹」、「我很早就這樣吃了，有時還會加點飯或年糕，超好吃」、「將米飯和起司放進剩餘的湯中，再拿去微波，義大利焗飯就出爐囉！推薦海鮮口味最好吃」。