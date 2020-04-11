非洲有不少地區，仍維持一夫多妻的傳統。非洲有一名總統讓-巴都·卜卡薩（Jean-Bédel Bokassa），推翻表弟戴維·達可的政權後，1966年成為中非共和國的軍事統治者，曾造訪台灣並對少女林碧春一見鍾情，兩人也在非洲結婚，豈料卜卡薩不僅好色，還是一名暴君，林碧春最終只好寫信回台求救。

卜卡薩取得政權後，不僅暴虐無道，生活也非常奢侈，使國庫虛空、積欠大量外債，1968年10月8日受邀來台灣，並至各地參觀建設與農業發展等設施，期間還南下訪問高雄，遇到了年僅18歲的林碧春，當時對她十分喜歡，之後甚至正式邀請林碧春訪問中非共和國。

林碧春來自山東，與父親搬至高雄生活，之後在一間商行工作，對於卜卡薩的追求，她也選擇答應，豈料嫁到非洲後，她才發現自己是第9位老婆，一開始兩人婚姻生活很幸福，她也受到丈夫的寵愛，直到1970年東西方冷戰時期，羅馬尼亞贈予一名金髮正妹給卜卡薩後，林碧春便逐漸被冷凍。

林碧春獨守空閨，又無法與外界接觸，讓她非常痛苦，最終選擇致電台灣大使館哭訴，希望能盡早回台灣，而台灣方非常同情她的遭遇，便試以林碧春的口氣致函卜卡薩，表示她非常思念家鄉，且患有皮膚病，希望能夠回台休養，並探視母親，最終才得以獲准返台。

卜卡薩於1976年12月4日廢除共和制改為君主制，並稱為中非帝國皇帝，隔年更加冕為「最高權威的帝王卜卡薩一世（Sa Majesté Impériale Bokassa Ier）」，1979年其政權又被推翻，最終卜卡薩入獄服刑，1993年因年事已高獲釋，1996年11月3日因心臟病死於法國，享壽75歲，而林碧春回台後，也未在回去非洲，至今隱姓埋名。