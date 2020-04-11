瑪麗蓮·夢露（Marilyn Monroe）經典招牌動作(影片來源/youtube/Claude LE-QUANG)

瑪麗蓮·夢露（Marilyn Monroe）是美國知名演員，靠著性感模樣出名，金髮傻妞的形象更是深植人心，她在美國浪漫喜劇片《七年之癢》裡，以站在通風口上，用手遮吹起裙子的畫面，成為電影界的經典，而瑪麗蓮·夢露混亂的私生活也受到關注，還被爆出與甘迺迪總統有染。

瑪麗蓮·夢露出生於1926年6月1日，兒時都在寄養家庭和孤兒院成長，還曾遭叔叔性虐待，16歲時嫁給鄰居21歲兒子詹姆士·吉姆·多爾蒂（James Jim Dougherty），兩人於1942年結婚，2年後她為了參與戰備及賺錢，便進入兵工廠工作。

1944年夢露遇到攝影師大衛·康諾弗，之後辭去工廠工作，擔任大衛的模特兒，搬出公婆家並於1946年與丈夫離婚，這也展開她的演藝之路，為了更適合海報女郎的形象，她還將咖啡色捲髮染成金色，在1946年更登上《萬象》、《U.S. Camera》、《Laff》及《Peek》等，33個出版雜誌封面，之後更接演《七年之癢》、《豆蔻年華》、《妙藥春情》等電影。

marilyn monroe is actually alive but the illuminati didn't want us to know, conspiracy theory thread: pic.twitter.com/r7kGoSjyPg — norma jeane (@versaceschanel) April 6, 2020

夢露在未成名前，還與大10歲的哥倫比亞電影公司聲樂指導弗雷德·卡爾傑（Fred Karger）有過一段情，經常至他家練習發聲訓練，久而就之也產生感情，兩人甚至還同居，但卡爾傑並未動真情，最終與女演員簡·懷曼(Jane Wyman)結婚。

夢露的情人中，還有喜劇演員查理·卓別林的大兒子小查理·卓別林，但因卓別林認為夢露行為不檢點，逼迫兩人斷絕往來，而最著名的情人則是約翰·甘迺迪和羅伯特·甘迺迪，甘迺迪因演員彼得·勞福德而認識夢露，其妻子帕特的姐姐就是美國總統約翰·甘迺迪的夫人賈桂琳，彼得知道甘迺迪對正妹有興趣，因此將夢露介紹給他認識。

Marilyn Monroe in 1953. Photographed by Milton Greene. pic.twitter.com/2YE9xz142k — The Marilyn Diaries (@MarilynDiary) April 5, 2020

而夢露與第三任丈夫劇作家阿瑟·米勒爭吵後，經常會開車前往曼哈頓，與約翰·甘迺迪約會，之後甚至還傳出夢露與約翰·甘迺迪，及其兄弟羅伯特·甘迺迪發生三角戀關係，面對小三的地位，夢露也曾打電話到白宮逼總統夫人退位。在1962年5月19日，她還抽空至紐約麥迪遜廣場花園，參加美國總統約翰·甘迺迪生日慶祝活動，在舞台上唱生日快樂歌，當時還因穿著米色緊身連衣裙獲得關注。

最後甘迺迪提出分手，讓夢露難以接受，還要脅要找報社，甘迺迪只好請弟弟羅伯特幫忙，兩人還因此發生關係，但羅伯特最終還是離開她，夢露則獨自在洛杉磯醫院做墮胎手術，1962年8月5日被發現死於家中，藥毒專家在其體內發現致命劑量的巴比妥酸鹽和水合氯醛，真正的死因至今成謎。