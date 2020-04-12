可口可樂橘子香草廣告(影片源自Youtube)

許久沒有推出新口味的可口可樂，去年已經在美國上市「橘子香草」口味，最近在韓國引發熱潮，其實可口可樂不定期會推出限定口味，反應通常都很兩極，像是之前台灣販售的櫻桃、香草，因為銷售不如預期，很快面臨消失的命運。

時隔12年可口可樂推出橘子香草、橘子香草零卡口味，正式推出之前，研發團隊曾考慮覆盆子、檸檬和生薑等口味，但橘子與香草組合最受歡迎，果不其然去年在加拿大、澳洲上市時，獲得消費者好評，甚至為可口可樂股價創下新高。

新口味連包裝瓶身也變了，在代表性的紅色瓶身上，加入橙、橘色元素，橙與紅的搭配，除了吸引消費者目光，也突顯出產品的「新」還有「活力感」，國外專家推測新產品或許可以晉升「網紅可樂」行列。

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橘子香草在韓國爆紅後，許多網友分享開箱文，「非常清爽，濃厚的柑橘香氣搭配可樂味道，意外融合的非常完美，喝下去後尾韻除了會有碳酸的刺激感，還有香草的清爽香甜」、「清爽的橘子和可樂都是解膩聖物，兩者搭配在一起更是無敵」、「配Pizza、韓式炸雞都超級適合」。

文章來源：delish
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