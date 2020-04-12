大自然有著一套殘酷的生存法則，每天都在上演著弱肉強食的戲碼，儘管人類看著覺得不忍心也無法插手干預。近日，有鏡頭捕捉到了一隻海鷗生吞整隻兔子的驚悚畫面，讓不少網友都感到非常衝擊與驚嚇。

根據外媒報導，英國的構成國威爾斯（Wales）西部的斯默科島（Skomer Island），該座島嶼被四周的海洋所包圍保護，以擁有豐富的野生動植物聞名，是一座國家級的自然保護區。而近日，有鏡頭在斯默科島上捕捉到了讓人震驚的畫面，一隻大黑脊鷗（Big Black-backed Gull）先是用鳥喙咬住了一隻兔子的頭部，接著便將牠慢慢吞食下肚，雖然途中有稍微停頓休息一下，但在極短的時間內兔子就消失在鏡頭中，成為了大黑脊鷗的豐盛大餐。

對此，島上的研究小組表示，兔子其實一直以來都是牠們的重要食物來源，但這個不常見的畫面仍嚇到了不少網友，大家都備感衝擊，紛紛留言：「有被嚇到」、「旁邊的鳥都被嚇跑了」、「小鳥在我心目中可愛的形象被你毀了！」、「以前只以為海鷗吃吃小魚小蝦，沒想到吃這麼大的都行」、「雖然很殘忍，但這就是大自然」。