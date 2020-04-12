1986年12月1日，美國康乃狄克州的警局接到一起報案，一位名叫理查克拉夫特(Richard Crafts)的中年男子，告訴警方他的妻子海倫(Helle Nielsen)已經失蹤10多天了，海倫是一名泛美航空(Pan American World Airways)空姐，公司打電話告知理查，表示海倫已經11天沒上班，他懷疑妻子失蹤，因此前來報警。

理查是一名飛行員，任職美國東方航空(Eastern Air Lines)，他向警方表示，11月19日早上還在睡夢中，聽見妻子跟他說要去上班，且因為職業緣故，10多天不在家是很正常的事，但10多天都沒連絡讓警方疑惑，理查才坦承因為懷疑妻子外遇、時常打電話到加州，所以兩人在18日時大吵一架。

警方找到這名男子，他透露與海倫是在飛機上認識，屬於聊天朋友關係，並沒有發生婚外情，而他也很快被排除嫌疑，苦無線索之下，警方找來當時已經是知名犯罪學家的李昌鈺協助調查，李昌鈺發現保母似乎有所隱瞞，保母告訴警方，海倫消失隔天、家中地毯有污漬，但之後理查將地毯收起，「清理現場」的行為引起李昌鈺注意，且有一名受雇於海倫的偵探，透露有外遇的其實是理查，事情曝光後兩人準備協議離婚；同時李昌鈺在床鋪找到7滴海倫的血液，線索到這，李昌鈺幾乎快確定理查就是兇手，但苦於沒有直接證據。

接著理查連續3次通過測謊，也讓李昌鈺覺得不對勁，調查後發現原來理查擔任飛行員之前，是美國CIA探員，難怪這麼懂法律、邏輯還通過測謊，但真相逃不過李昌鈺法眼，他找到理查租用的碎木機，雖然已經被徹底清潔，李昌鈺用死豬丟進碎木機做實驗，發現屍體碎片會噴散約4.5公尺遠，藉由這原理找到海倫屍體碎片、湖中找到殘留人體組織的電鋸。

證據確鑿，理查遭到逮捕，1990年1月，被判處在州監獄服刑50年，這起命案也是康乃狄克州，首次在沒有受害者屍體的情況下定罪。