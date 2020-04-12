新冠肺炎疫情嚴重，大陸雖然每日確診人數已經有所緩頰，各地也逐漸開始復工、復學，然而為了防止疫情再度擴散，各個企業與學校推出了不少方案要求員工及學生配合。最近，一部小學生分批吃飯的影片在網路爆紅，聞著飯香卻吃不到飯的厭世模樣，讓網友們看到後都笑翻了。

綜合陸媒報導，大陸某所小學實施「分批吃飯」的制度，從影片可以看到，教室中有一半的學生正在享用午餐，然而另外一半的人卻戴著口罩，只能聞著飯香煎熬，這些學生臉上厭世的表情讓網友們看到後都笑翻了，紛紛留言：「隔壁的小朋友都饞哭了」、「隔著螢幕都替後吃的小朋友餓得慌」、「小朋友你是否有很多問號？」、「看著的小朋友好可憐的感覺」、「第二波吃飯的孩子好可憐」。

不過據校方表示，其實當時他們有替不能吃飯的學生準備戶外活動，然而卻剛好碰上了降溫，只能將戶外活動臨時取消，讓他們回到教室等待用餐，這群小學生不但沒了到戶外玩耍的時間，還得忍著飢餓的肚子看同學吃飯，自然難掩臉上的失落。