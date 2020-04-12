年輕人最嚮往職業之一YouTube創作者、或稱YouTuber，根據根據 Google 觀察，有3個深具吸引力的原因，將興趣變成工作、自主性高，可以彈性安排工作時間與工作內容、從過程中累積影音技能，還有長期受用的寶貴創業經驗，那麼老一輩流行且賺錢是哪個行業呢？

網友在論壇PTT上好奇發文，表示現在比較潮的職業，應該就是YouTuber或者實況主，工作結合興趣、不用面對老闆又可以賺錢，因此想知道「以前老一輩很潮又很好賺錢的職業是什麼」？

文章勾起許多網友對老一輩的回憶，大致上認為這3種職業，在祖父那代非常賺錢，依序為模型店、賣冰以及當醫生，「賣冰成本低利潤高」、「第一醫生，第二賣冰」、「不對，是第一賣冰，第二醫生」、「民國40、50年，外公開模型店，然後還有機台跟撞球，對面就是學校，生意超好，好像真的賺很多，房子買好幾棟」。

其餘像是漫畫店、腳踏車行、賣音響、舶來品，在當時都是賺錢的生意，「70歲那年代做車衣服的，一個月2、3萬沒時間花」、「音響老闆也是，以前都排隊買，現在開來倒的」、「貿易商舶來品批發」。