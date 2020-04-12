炒飯是在台灣十分常見的中式料理之一，也是很多台灣人相當愛吃的美食之一。最近就有網友發現，在吃過了很多家店的炒飯後，發現最好吃的還是熱炒店賣的，讓他感到非常疑惑，而其他內行的老饕也點出了2大關鍵。

這名網友在PTT上發文，表示在台灣的市面上有不少主打賣炒飯的店家，路邊攤裡也有不少會賣炒飯的，但PO主在吃了這麼多家之後，發現幾乎都沒有一間的炒飯可以比得過熱炒店賣的，這讓他非常疑惑，於是好奇詢問：「單論炒飯，為何熱炒店的最好吃？」。

此文一出，許多內行老饕就紛紛留言解答，點出了2大關鍵－「火候」和「鍋子」，「那個鐵鍋」、「炒鍋中還有其他食物的味道」、「熱炒菜的精華都在裡面了，當然好吃」、「當然是火候夠加上鍋內食物的串味」、「大火快炒才有鑊氣阿」、「大爐真的有差，我實際用過，炒起來更鬆，心又不會過硬」、「火力要很強才會好吃」。