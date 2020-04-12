基斯莫里克獲TED邀請，聊他的研究(影片源自Youtube)

動物之間的行為，還有很多未解的謎，其中性向、性行為令許多科學家好奇，例如企鵝有同性戀、亞馬遜河豚有時會以3到5條為一組，進行非交配性行為，不分性別以口鼻、鰭互相摩擦，有時雄性還會用生殖器插進同性噴氣孔，但最詭異的可能就屬綠頭鴨了，不僅同性進行性行為、還有戀屍癖。

荷蘭生物學家基斯莫里克(Kees Moeliker)、現任鹿特丹自然歷史博物館館長，曾目睹不可思議的一幕，一隻公綠頭鴨撞上博物館玻璃後死亡，另一隻同性綠頭鴨「騎上」鴨屍體，直到基斯看不下去將牠趕走之前，整個戀屍交配性行為持續75分鐘，這項發現也讓基斯開始研究「雄性野鴨同性戀嗜屍癖」，獲得2003年諾貝爾生物學獎。

也有生物學家經過觀察，紀錄綠頭鴨同性性行為，解釋這件事在雄性綠頭鴨中是常見的現象，文章也提到同性戀綠頭鴨中的一些雄性鴨，會試圖強姦或強行與其他雄性交配。

基斯的發現引起不小轟動，他曾說過「這隻死鴨子改變自己的一生」，除了贏得諾貝爾獎，他獲得「鴨人」的綽號，且自1995年起，為了紀念那隻死鴨子，「因為牠的英勇獻身，讓世界了解了這個會強暴同性同類屍體的動物」，基斯都會舉辦一個非正式的紀念儀式。