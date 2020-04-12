台灣不少人愛吃海鮮，想要買到便宜又新鮮的漁貨，便會至漁港購買，順便在當地果腹，每到假日就吸引觀光客湧入，有些店家見外行人不懂，便會藉機哄抬價格。有一名網友提到，日前至南寮漁港吃海產，沒想到菜色讓他非常失望，好奇詢問「知名的觀光漁港，哪裡的海鮮比較值得買？」。

一名網友在PTT提到，先前到南寮漁港吃海產，沒想到竟踩到雷店，之後又開往永安漁港，發現不僅海鮮餐廳多，且又較熱鬧、乾淨，讓他有些後悔，詢問「桃園永安漁港、新竹南寮漁港、台中梧棲漁港、彰化王功漁港，這幾個知名的觀光漁港，哪裡的海鮮比較值得買？哪裡的海鮮餐廳價格最公道不會變盤子？」。

不少人回應「東港生魚片便宜」、「竹圍漁港」、「八斗子漁港別去，以前的碧砂漁港，專門坑觀光客」、「都一樣啦！遊客去那裏都是盤子，除非熟門熟路，又為人正派的人帶去才有用」，原PO也提到「去南寮就是被送海瓜子騙進去，結果店裡東西難吃又貴」，還有老饕指「不要在餐廳點生魚片，不要買一份做兩吃三吃，沒送你菜不要去。送你海瓜子還要代料理的費用，我說送的菜是青菜」。