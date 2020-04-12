任天堂推出的遊戲《集合啦！動物森友會》自開賣前就一直是網友熱烈討論的話題，更是帶動了Switch和其周邊產品的銷售，創下了另一筆不俗的成績，有許多人也趕在發行之初就加入了動森的行列，成為「島民」。最近，外國一名網友便分享了他和鄰居的相處日常，對方超真實且人性化的反應，讓看得人都忍不住哈哈大笑。

這名網友在《Reddit》上分享了一小段他玩動物森友會的影片，只見畫面中他正在打理花園，拿起鏟子就將一處的花朵給鏟了起來，然而下一秒名叫「李徹」的動物鄰居卻對著同一處澆水，不過牠似乎也發現了不對勁，收回水壺要離開時，竟轉頭怒瞪了玩家一眼，接著就以超級失落的眼神走向別處，這一系列反應讓玩家對牠感到非常內疚，也在文中表達了自己的歉意。

不過其他網友看到影片後卻被李徹的神反應給逗笑了，紛紛留言：「太好笑了！牠實在太酷了，你最好小心一點」、「死亡凝視」、「李徹：你看我眼神，我像不像好欺負的人」、「經歷了疑惑、憤怒、失望」、「李徹：有別的島收留我嗎？」、「笑死了，眼神真實嫌棄」。