師傅料理河豚(影片微血腥，斟酌觀賞/影片源自Youtube/DELI BALI)

日本美食相當豐富，其中河豚料理非常有名，且河豚含有毒素，料理起來更是需要一番功夫，有一段在YouTube頻道上的影片，拍攝日本職人師傅處理河豚的過程，做成多樣美味料理，熟捻的刀法也讓網友大開眼界。

「DELI BALI」頻道分享許多日本美食，傑出的製作手法堪稱一門藝術，影片中只見師傅抓起兩隻活跳跳河豚，快速的讓牠斷氣後，去除有毒部位，接著去皮、並用俐落刀法將河豚切塊，仔細挑出臟器，開始製作河豚生魚片，薄透可見光的生魚片，看的出來刀工不簡單。

下一道炸河豚(唐揚)，油炸的聲音讓人食指大動，依序製作出炭烤河豚、河豚火鍋還有河豚泡飯，豪華的一魚五吃，看完飢腸轆轆，且師傅處理過程技術純熟又療逾，吸引百萬網友觀看。

至於有網友認為料理過程中河豚還在跳動，似乎有點殘忍，對此有專業網友解釋，一開始師傅用刀刺頭，河豚就已經死了，之後看到跳動部分都是肌肉痙攣，且日本對於販售河豚非常嚴格，必須要有許可證才行。