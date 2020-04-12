母豹為了小花豹的安全，與巨大的非洲岩蟒展開激戰。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

大自然造就了形形色色的生命，同時又賦予了本能的母愛，時常可以看到各種動物用生命來保護自己孩子的感人畫面。在南非的動物保護區裡就有一隻花豹媽媽因為看到小花豹附近出現巨大蟒蛇，瞬間母愛爆發，和巨蟒展開激戰，而整段驚險的過程全都被路過的遊客拍下，影片曝光之後讓網友全都讚嘆不已。

南非的「克魯格國家公園」〈又譯做克留格爾國家公園〉是非洲最大的自然保護區之一，不少遊客都慕名前往，享受近距離觀察野生動物的體驗。有遊客就在參觀園區時注意到一對花豹母子，從影片中可以看到小花豹似乎在灌木叢中看到什麼東西，模樣十分好奇，花豹媽媽擔心孩子也立刻機警的上前查看，這才發現裡頭有一條黑金色的非洲岩莽，在花豹媽媽的試探性的撥弄下，巨蟒也從草叢中飛出試圖狠咬攻擊，雙方正式開打。

兩方經過數次交手後，花豹媽將巨蟒抓出樹叢展開最後激戰，中間巨蟒一度用身體纏住豹媽媽，試圖將牠制伏，但還是被輕巧得躲開。雖然影片沒有拍到最後，但根據現場遊客透露，最終是由花豹媽媽獲得勝利將岩蟒殺死，並和小花豹一起開心享受戰利品。據了解，非洲岩蟒是非洲體形最巨大的蛇類，雖然沒有毒性，但能憑身體使出強勁的擠壓力將大型動物纏繞致死，長牙也經長在攻擊時在獵物身上留下大大的傷口，平常以補食羊、羚羊或小型的鱷魚為主，偶爾也會發生吞食攻擊力較弱的小花豹、小獅子甚至人類孩童等狀況。