白化症（Albinism）是因為體內缺乏黑色素，導致眼睛呈現紅色、皮膚及毛髮呈現白色的狀態，而這種現象不僅會出現在人類的身上，在魚類、兩棲類、爬蟲類，甚至是植物等都可以看見，但由於白化症的生物容易受到陽光灼傷和天敵的捕食，所以不容易生存，在野外十分少見。

根據《每日郵報》報導，英國肯特郡一名屋主薩布麗娜（Sabrina）在自家的花園發現有一隻罕見的白化松鼠前來光顧，從影片裡可以看到，這隻松鼠在藍色花盆旁四處遊走，似乎正在尋覓著食物。薩布麗娜透露，這隻白化松鼠從去年3月開始就經常來到她家的花園，如今她也會定期擺放花生和鳥飼料在花園中供牠食用，並幫松鼠取了一個名字，叫做「白雪公主（Snow White）」，「這裡是一個非常安靜的區域，又有很多樹木，我想牠喜歡這裡」。

據報導稱，這種白化松鼠在全英國只有約50隻，非常罕見，薩布麗娜也表示「白雪公主」和一般的灰松鼠除了毛色上的差異之外，體型也小非常多，「我們看過許多野兔、珠雞（guinea fowl）和雉（pheasant），但白雪公主是獨一無二的」。