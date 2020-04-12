史前留下不少壁畫，反映出當時人類的生活方式，但若出現「螳螂人」的壁畫，肯定讓人匪夷所思。日前有考古學家在伊朗，發現了一幅不尋常的動物壁畫，看似是一種六足生物，且以螳螂為靈感繪出，隨後他們便與昆蟲學家聯手分析，推測這可能結合螳螂與人類。

考古學家在2017年至2018年間，於伊朗中部的馬凱斯省(Markazi)發現Teymareh壁畫遺址，而上面繪有詭異圖畫，一部分是人另一部分是螳螂，無脊椎動物的岩畫相當罕見，引發外界好奇，伊斯蘭阿扎德大學阿拉克分校昆蟲學家科涅加里(Mahmood Kolnegari)等人，與考古學家、壁畫專家納瑟瑞法德(Mohammad Naserifard)合作研究。

Before Spiderman, before Ant-Man there was: #Mantis Man. 🙌



"The puzzling #glyph, which bears some resemblance to the 'squatting man' motif, suggests that #insects have long held a place in human #lore."https://t.co/NqPWY6U8IV by @KatherineJWu via @SmithsonianMag — Jens Notroff (@jens2go) March 20, 2020

這個壁畫長約14公分、寬11公分，像是節肢動物圖像，在Sarkubeh村附近的30度傾斜巨石上發現，並以錘擊及雕刻技術繪製而成，進行放射性碳定年法測定時間，得知它約有4000至40000年歷史，並與當地物種進行比對，發現它可能是一種名為「Empusa」的螳螂。

雕刻在壁畫上的六足動物，特徵擁有一顆三角形頭部，身體垂直伸長像人、前腿張開，認為此描述一種具威脅性的螳螂，而在考古學中最為相似的則是「蹲立人(Squatter Man)」，此出現於世界各地的壁畫中，岩畫人物兩側皆有一個圓圈，且從西班牙至美國西南部的古代壁畫中都有出現過。

但史前人為何將螳螂人畫於岩石上，目前仍不得而知，專家推測螳螂的狩獵技巧，讓古代人捕獵行為獲得啟發，因此將其繪於岩石上，而螳螂自古以來，經常與超自然作聯想，推測壁畫上的螳螂人可能也與宗教或神秘信仰有關，「岩畫證明自史前時代以來，螳螂一直給人類帶來震撼與啟發」，這一系列研究也被刊登於《Journal of Orthoptera Research》雜誌上。