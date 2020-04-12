擁有屬於自己的家是許多人的夢想，但居高不下的房價和房貸壓力讓不少民眾遲遲不敢下手。一名網友就在網路上抱怨自己和老婆結婚後開始存買房基金，兩個人省吃儉用的狀況下一個月大概可以存下10萬，卻發現這樣還是很難買房，讓他不禁無奈直呼「在台北的兩人小家庭就連月存10萬也算貧戶嗎！」文章掀起討論，網友看了紛紛點出關鍵問題。

一名網友在PTT的WomenTalk板以標題「就算月存10萬也很難買房嗎」發文，表示他和老婆今年結婚，也開始一起存買房基金，夫妻倆平常省吃儉用，也賣力工作「能加班就加班，能接更多工作就接」，最近收入日趨穩定，算一算每個月可以一起存10萬到12萬，沒想到查了10年內的建案才發現這樣在台北還是很難買房，雖然頭期款3、5年內可以搞定，但還完房貸前根本就需要沒日沒夜的工作到老。

讓他不禁感嘆「在雙北要買房...即使是不養小孩也超級的難啊，房子蓋這麼多到底都是誰在買的，在台北的兩人小家庭連月存10萬也算貧戶嗎！」文章曝光之後引起熱議，不少網友紛紛點出破關鍵「要挑就貴」、「你看的房太好了，可以從一些便宜的二手屋開始」、「公寓型的1500以下買的到啊」、「因為他看的都是新的吧，舊房沒電梯的他不要」、「中永和一堆公寓在捷運站附近800萬上下」、「雙北偏一點明明就有900~1000萬2房」、「雙北兩房含車抓1500萬、貸1200萬，一個月也才還4萬而已....你月存10萬哪裡有困難了？是你有沒有勇氣買的問題吧」。

對此原PO也解釋因為自己是自由業，存10萬是要非常拼命工作才能達到，長期下來也不是辦法，在加上自己有腳傷，需要有電梯的生活比較方便，而且因為夫妻倆從小都在台北長大，年紀大的父母也都住在台北，才希望能盡量在台北找到自己的家，但如果真的沒辦法也只能離開台北，反正還住在台灣就好了。