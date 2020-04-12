現在的媽媽越來越重視保養，玲瓏有緻的身材，總讓還沒生過孩子的少女感到羞愧。日本有一名皮膚白皙的正妹，擁有深邃的五官，由於外型相當亮眼，因此獲得許多人關注，還有人搜出她的IG帳號與身分，她其實是一名模特兒，而且還育有兩個孩子。

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在 Instagram 查看這則貼文 クリスティー麻里子（@christy_mariko）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 8 日 下午 5:52 張貼

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現年27歲的クリスティー麻里子(CHRISTY MARIKO)，出生於神奈川縣橫須賀市，之後隨家人移居美國密歇根州，10歲時才又搬回日本定居，畢業於日本文化大學國際時尚文化系，目前是NFB公司旗下的模特兒，2016年與在貿易公司工作的丈夫裕紀さんと結婚，目前已生兩胎。

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在 Instagram 查看這則貼文 クリスティー麻里子（@christy_mariko）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 6 日 上午 2:42 張貼

麻里子提到，他們是雙薪家庭，因此家務也必須分工，而丈夫總是工作到很晚，她不得不減少上班時間照顧孩子，因此調整了工作，相對的丈夫在周末時，也要盡可能在家幫忙，夫妻的關係令人非常羨慕。不少網友也直呼「別人的媽媽總是不讓人失望」、「能娶到這麼優的太太，丈夫好幸福啊」。