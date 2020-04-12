台灣有各式各樣美食小吃，平價又美味的水餃是不少人的心頭好，而不可或缺的沾醬更是水餃的靈魂，能夠讓味覺提升到另一個層次。但這麼多的醬料變化中，究竟哪一種最對水餃的味呢？對此，就有網友在PTT上好奇發問，想知道「要怎麼調配出最完美的水餃沾醬？」文章掀起討論，網友也跳出來提供自己的私藏秘方。

有網友在PTT八卦板以標題「要怎麼調配出最完美的水餃沾醬？」發文，表示近日要吃水餃的時候突然想到，平常的沾醬大都是「一般的清醬油或是蒜頭辣椒醬油」感覺有點膩，想要嘗試一些不一樣的口味，但又沒有什麼想法，忍不住好奇直呼「有人能告訴我嗎？要怎麼調配出最完美的水餃沾醬？有沒有相關八卦？」

文章曝光之後引起熱議，不少人留言回應「好的水餃不用醬就很好吃了」、「東泉辣椒醬」、「辣醬醬油蒜泥蔥」、「黑醋、老干媽、醬油」、「黑醋+胡椒粉，只要這兩樣超好吃」、「沙茶醬加醋」還有不少網友推薦少見的私藏秘方「味霖加壽司醋、辣椒絲、民生醬油、蒜末」、「橄欖油加一點巴西里粉」、「醬油、香油、tabasco」、「醬油膏白醋豆瓣醬1:1:1，麻辣ok的話再撒點花椒粉」、「醬油、味噌、胡麻醬、砂糖、米酒」、「辣椒蒜頭打爛澆熱油，醬油蠔油烏醋香油適量，再磨一點檸檬皮，出乎意料」。