若看到別人打翻咖啡，都會忍不住幫忙清理。一名女清潔員提到，日前發現公司職員的桌上，竟有一個打翻的咖啡杯，裡面咖啡灑在桌上，但又擔心會打擾到個人私領域，因此並未主動幫忙清理，豈料一個月後她發現，打翻的咖啡杯從未被清理，最終才知道自己被騙了。

一名女清潔員在《爆怨公社》寫下「小帥哥，你怎麼可以這樣欺騙我…」，指每天在清理辦公室時，就發現公司職員的桌上，有一杯被打翻的咖啡杯，咖啡溢滿桌上，就連冰塊也灑了出來，原本想幫他清理，但又擔心打擾到對方的私領域，因此才作罷。

但一個月過後，她才驚覺不對勁，這一名職員的桌上，每天都有一杯打翻的咖啡杯，而且灑出的冰塊都未融化，就連位置也沒變過，讓她困惑的請行政助理詢問原因，才知道這並非真的咖啡，而是打翻咖啡造型的手機架，讓她笑著說「害我一直擔心冰塊溶化後，會滴的到處都是」。

不少網友表示、「好可愛的手機座，想說怎麼不擦起來，看文章才知道」、「我家女兒桌上也有一個，我剛看到時候第一時間也是拿面紙去擦」、「竟然是手機架，太有創意」、「強迫症患者+1的我，看了真的會手癢好想幫忙拿去丟啊！」、「我被騙過一次，擦了才知道是假的，後來他飲料又打翻了，我經過時看到還在想『哇靠這次變成會流動的？現在越做越逼真啊嘖嘖』，結果是真的打翻飲料」。