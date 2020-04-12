韓國直播主Berry去年Cosplay「航海王」中的角色娜美，超不科學的身材被網友大讚神還原，之後她也陸續扮演了不知火舞等等火辣的虛擬角色，向粉絲放送福利。日前她在直播中戴上遊戲角色提摩的帽子，配合相關的舞曲在鏡頭前熱舞，傲人的上圍也隨著激烈得舞動「呼之欲出」，讓人看了超害羞。

在 Instagram 查看這則貼文 빛베리 BERRY💜（@berry.314）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 25 日 下午 12:51 張貼

遊戲「英雄聯盟」中有眾多人物供玩家做選擇，一隻名叫提摩的偵查角色，因為可愛的動物外表受到不少玩家歡迎。人氣韓國直播主Berry為了討粉絲歡心，在直播過程中戴上提摩的帽子，並配上網友做的提摩混音神曲跳了一小段舞蹈。仔細一看發現Berry的白色上衣超緊繃，超有料的身材讓胸前的扣子根本扣不住，隨著她的舞動也讓一對雪乳出現超邪惡的晃動，網友看了都紛紛直呼：鼻血快要噴光！

在 Instagram 查看這則貼文 빛베리 BERRY💜（@berry.314）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 28 日 上午 2:57 張貼

影片曝光之後掀起暴動，不少人紛紛留言表示「表情動作可愛到爆表」、「Berry還是一樣猛阿~~」、「好大，我是說帽子 XDD」、「只能說真的很故意看到這樣的身材還能說什麼」、「好漂亮，眼睛好大，身材也好胸，感謝分享」、「應該沒有人在看她跳舞」、「這身材真的不錯~~」。