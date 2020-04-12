比特犬攻擊性強，屢次傳出傷人事件，也因如此經常被訓練成戰犬。印尼西爪哇地區流傳一項傳統活動，育犬者會養攻擊性高的狗，並將其訓練成凶猛又敏捷的殺手，再放進圍欄中與野豬搏鬥，而這一項活動也吸引上百人觀看，畫面讓人看得怵目驚心，儘管曾遭動保團體譴責，但這一項賭博活動仍在祕密進行。

根據《每日郵報》報導，1960年代戰爭開始後，使得印尼各地野豬數量暴增，導致農作物被破壞，因此農夫便養狗獵殺野豬，但這一項傳統卻未因戰爭結束而消失，至今甚至演變成一項賭博活動，育種者會訓練狗成為戰犬，再放入圍欄裡與野豬激戰，觀賽者可進行下注，最高金額達120英鎊。

這一項活動引起動保團體關注，指此為虐待動物的行為，而地方州長赫里萬（Ahmad Herywan）也於2017年下令禁止「野豬搏鬥(Adu bagong)」，但許多鄉村依舊偷偷舉辦，通常野豬都會受傷或被咬死，有時戰犬打得精疲力竭，裁判還得從其口中取出血肉模糊的野豬，而戰犬若是獲勝，狗主人不僅能獲得聲譽，還有數千英鎊的獎金。