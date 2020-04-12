學測完該選什麼科系，一直是學生頭痛的問題，有人會以興趣為指標，有人則是以發展性為考量。日前有一名網友提到，身旁念設計系的朋友，求學期間不僅累，而且美術用具花費高，但畢業後工作的待遇卻不成正比，讓他好奇詢問「什麼科系的CP值很低？」。

一名網友在PTT表示，念設計系的朋友在念書時，經常要爆肝設計，還且學費與材料費用高，「但是業界卻血汗要求多，被當美編兼行政，待遇卻萬年不變」，讓他直呼「付出與回報不成正比」，好奇在其它網友眼中，哪一項科系才是CP值最低的。

網友們回應「求學過程中，音樂系花費應該是最多的。服裝設計系也很辛苦，但台灣產業很少有讓服設發展的空間」、「法律系。光是要考上國考就難，然後如果沒考上，在私人企業上班，做的事情既困難又廣泛，一輩子的挑戰不停，領的薪水也沒有比較多」、「心理系花的時間成本高」、「土木建築沒牌，就是時間換金錢而已」、「朋友中是念生科的最後後悔，因為台灣沒那個環境，去國外發展可能會好一點」、「法律系要讀一堆書、國考又難，然後出來只能領5、6萬的薪水」。

許多人認為，藝術類科系cp值最低(示意圖/達志影像)

其中最多人點名的就是「藝術類科系」，「建築系材料一堆錢，出社會28k」、「美術吧！朋友私立大，美術學費+材料超貴，雖然常得獎也很厲害，但好像無法為生」、「認真說：建築。熬夜做模型，結果製圖跟監工」、「我好幾個設計系的朋友，混最好的是考上公務員跟美術老師」、「設計有感，一堆畢業都不是從事設計行業，因為太肝薪水少」。