日本九州海生館的海象竟然會仰臥起坐。(影片來源/YouTube/殘不忍睹/如遭刪除請見諒)

不少人都會透過仰臥起坐來減重或是雕塑身材，但你相信動物平常也有在練嗎？日前有一段海生館的影片在網路上遭到瘋傳，可以看到一隻海象正要進行表演，但牠表演的不是平常看到的拍手、親親、或握手，竟然是像人類一樣做仰臥起坐的運動，超認真的模樣讓網友全都被萌翻！

最近有一段影片遭到瘋傳，似乎是由到日本九州海生館遊玩的旅客拍攝，可以看到影片中有一隻巨大的海象躺在舞台正中間，隨著飼育員的口令竟然雙手貼住頭部開始做起仰臥起坐，動作還非常標準，和我們一般人做的沒有什麼兩樣，過程中雖然感覺有點吃力，牠還是扎扎實實的做了8下，認真的模樣讓人看了也忍不住一起幫牠加油。

據了解，海象體型巨大，雄性體重平均800-1700公斤，長度2.2到3.6公尺，一些個體可達到2000公斤，原本以為會因此活動遲緩，但根據三立新聞報導，動物達人林憲坤指出，海象肌耐力很強智商又高，所以在訓練難度上不會太高，牠們也會模仿人類拍手或是抬腿等等行為，熟悉之後也能透過聲音指力來訓練，其實就跟訓練家裡的狗狗很像。