抽菸有害身體健康是大家都知道的事實，但也因為抽菸大多有限制區域，讓不少菸友在吞雲吐霧之間也能順便套交情。對此有網友就因為經常看到公司有抽菸的同事都會一起去抽菸聊天，讓沒抽菸的他感覺有些邊緣，忍不住好奇發問「職場上不會抽菸的人是不是很吃虧？」

一名網友在PTT八卦板以標題「職場上不會抽菸的人是不是很吃虧」發文，表示他觀察到公司裡的老屁股都會抓時間一起去外面抽菸，每次都臭到不行，但也讓他注意到，他們都會在抽菸的時候一起聊天，順便「搏感情」或交換情報，讓他感覺似乎有種被孤立的感覺，忍不住抱怨「不會抽菸是不是就被邊緣化了？有沒有八卦？」

文章曝光之後引起熱議，不少人紛紛留言回應「吃虧的是你的工時比他們多」、「一根菸抽十分鐘，上班時間抽六根就賺了一小時」、「是，因為他們可以上班時間去抽煙，但你上班時間去廁所會被罵」、「每次他們抽菸順便摸魚，我在那邊幫擋電話忙到靠北，就覺得他們很賤」、「低能文化」。

但也有不少網友表示他們將來虧慘了「他們的身體健康很虧」、「以前有個網咖店員也這樣說，現在已經戒菸在化療了」、「不會啊!我沒抽菸我收入/地位最高呢~~」、「我不抽照樣閒晃摸魚，而且你真覺得抽菸閒聊完後就有好交情，職場上會互挺？還是也只是在應付？」、「吃虧啥，浪費錢又傷害自己身體」、「不抽菸也可以聊天好嗎」。

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