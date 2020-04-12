買房的考量因素很多，其中包含便利性、價格及環境問題，而如今房價居高不下，加上結婚人少、生育率低，因此不少建商改蓋較小房型。日前有一名女網友提到，最近看上兩個建案，價格與坪數差不多，但其中是一層樓蓋10戶，另一間則是一層4戶，讓她不知如何選擇。

一名女網友在ptt表示，近日相中兩個坪數與總價差不多的房子，但其中一間一樓層有10戶，總樓層為12樓，房型約1至3人房，而另一個則是一層樓4戶，但最高蓋到26樓，房型是2到3房，兩者都有兩部電梯，不知如何決定的她po網詢問「大家覺得一層10戶會太多嗎？」。

大多數人認為，10戶實在是太多，「傻眼多。我只接受一層兩戶，現代的生活模式，鄰居真的是個問題，不見就盡量不見」、「戶數太多，出入份子會比較複雜，不利於未來房價唷」、「戶數多太雜，出入份子混亂，建議不要」，還有人指6戶是極限「台中最近一堆，覺得6戶極限」、「6戶極限無誤，4戶剛好，2戶有點奢侈，1戶是做夢」。

但也有人表示，其實多戶住起來沒差，等電梯時間才是問題，「其實也還好，住過12戶的，沒啥感覺，但應該中樓層電梯才不會等太久」、「一層10戶還好，但問題是只有兩部電梯，會等很久。這兩間總戶數都差不多，電梯數量也一樣，原則上沒太差別，但你如果是那種非常不想和鄰居互動的，選單層戶數少的，遇到或被干擾的機率比較低」。