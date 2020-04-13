說到「科學」，很多人腦中會瞬間冒出許許多多的化學公式或者物理理論，覺得艱澀難懂，便瞬間放棄了理解科學。但其實科學就在你我身活周遭，不管小至我們手上的手機，大到冰箱甚至隱形戰機，都是科學一點一滴的結晶！《生活中無所不在的科學》作者川村康文列舉那些日常生活中最常產生的「為什麼？」，運用最簡單易懂的科學知識和大量圖表，以最淺顯的方式解答這些疑問。

【精彩書摘】

所謂的抗菌產品，並沒有殺菌、除菌、滅菌等可以殺死或削弱細菌的效果。（圖／台灣東販 提供）

抗菌產品的「抗菌」是什麼意思？

「抗菌」不同於殺菌和除菌

我們的身邊，充斥著許多主打有「抗菌」效果的產品。例如衣服、文具、廚具、電子產品、房屋建材乃至各種設備，可說不勝枚舉。然而，恐怕很少人真的確實理解抗菌的意思。除了抗菌以外，還有殺死細菌的「殺菌」、完全殺滅細菌的「滅菌」、用清洗方式去除細菌的「除菌」、控制細菌繁殖的「抑菌」等術語，相信大多數人應該都搞不清楚到底哪個是哪個吧。

但無庸置疑的一點是，所謂的抗菌產品，並沒有殺菌、除菌、滅菌等可以殺死或削弱細菌的效果。

所謂的抗菌，意思是可以抑制細菌的繁殖。而抗菌產品，就是經過特別加工，使細菌不易在上面繁殖的產品。所以，抗菌保鮮盒指的是細菌不容易在上面繁殖的保鮮盒，並不能保證放在裡面的食物完全沒有細菌。

殺菌、抗菌、除菌的差別。（圖／台灣東販 提供）

可用來製作抗菌劑的金屬

抗菌產品中，有幾種金屬可用來製作抗菌劑。例如銀、銅、鈦等金屬，已知具有殺菌作用。像是銀離子，只需在水中混入一點點，就能產生殺菌的效果。銀離子會附著在細菌上，阻礙細菌分泌酵素，達成殺死細菌的效果。

另外，二氧化鈦也能藉「光觸媒反應」達成殺菌的效果。光觸媒是一種能吸收光線來促進化學反應的物質。鍍了二氧化鈦的材質表面，只要照射到陽光或日光燈，就會發生強力的氧化反應，分解位於表面的細菌和有機化合物等有害物質。

以抗菌為目的產品，大多都內含或在表面塗有此類金屬成分。

將有機的抗菌劑加工成纖維時，是先結合劑（binder）鍍在材質上，再把抗菌劑固定在上面。（圖／台灣東販 提供）

有抗菌效果的產品都有保證標識

抗菌劑中，還有一種與我們非常貼近的成分。那就是茶葉中所含的兒茶素。兒茶素是多酚的一種，已證實是澀味和苦味的主成分。且兒茶素對會造成食物中毒的金黃葡萄球菌具有抗菌效果，可預防食物中毒。

而將有機的抗菌劑加工成纖維時，則是先結合劑（binder）鍍在材質上，再把抗菌劑固定在上面。由於整個材質都帶有抗菌劑，所以在短時間內就能看到抗菌效果。

此外，市面上的抗菌產品中，也有一些抗菌效果不佳的黑心製品。因此， 業界團體已針對纖維製品推出可保證抗菌效果的「SEK」認證標識，對纖維以外的製品則有「SIAA」標識。

(本文摘自《生活中無所不在的科學》/台灣東販 提供)