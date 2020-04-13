新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延全球，許多公司要求員工在家上班，保護自己也降低感染機率，在家上班第一步就是必須視訊會議，日本有位網友想出奇招，將全臉3D列印，任何時候偷懶都不會被發現，甚至還有遏阻小偷作用。
因為在家上班緣故，視訊軟體「Zoom」一夕間成為熱門APP，且該款APP有「背景障眼法」功能，使用者可以「神隱」，但沒多久爆出有隱私疑慮，許多公司不再使用「Zoom」，日本網友silver_eel在Twitter分享另一種方法，適用於任何視訊軟體。
他將自己整張臉放在3D列印機上，製作出相似度100%的面具，無論是臉上的痣、鬍子、細紋完全「複製貼上」，在視訊會議時戴上毫無違和感，沒人注意到不對勁，就算偷打瞌睡也不會被發現。
超高仿真度的面具，網友還將臉放到機車安全帽裡面，看起來就像斷頭騎士，驚悚度百分百，silver_eel也說「我準備放在安全帽裡用來防盜」，創意無極限引起熱議，不少網友也好奇，不曉得手機的臉部辨識有沒有辦法使用？
文章來源：@silver_eel /Twitter
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