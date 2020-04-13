美食當前，若是遇到嘴破免不了一陣崩潰，就有網友好奇「嘴破的時候要吃什麼」才能緩解疼痛，或是不藥而癒？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人狂推「西瓜霜」，大讚「西瓜霜真的強，睡前抹一抹，隔天不痛！」

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露自己是「嘴破王」，經常飽受嘴破之苦，「現在舌頭破洞但是好餓，有沒有什麼推薦破洞的時候可以吃的食物啊？想瘋狂進食誒！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「妥治安、克潰淨」、「妥治安＋1，超級有效，不過最近缺貨缺很久」、「去買安可治，小的時候用直接好」、「安可治，兩次差不多，但一開始很痛」、「唯一推薦奇異果」、「廣東苜藥粉」、「小心得了貝歇氏症要注意」、「維他命C、水果、B群、別熬夜」。

更有不少過來人一致狂推「西瓜霜」，「廣東目藥粉、西瓜霜、找醫生塗安可治」、「用西瓜霜，很有用」、「西瓜霜真的強，睡前抹一抹，隔天不痛」、「西瓜霜有用，但抹下去真的痛到哭」。