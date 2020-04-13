路上騎車或是開車，很多人一定都不喜歡遇到「改車改很大」的騎士、駕駛，尤其機車有些人會將排氣管裝的很高，停紅綠燈時，後面的人只能不斷吸進廢氣，或是引擎聲改超大聲，製造噪音影響周邊民眾，日前有位網友等待紅綠燈時，被前方「強烈火光」氣瘋。

網友在臉書社團「爆怨公社」PO出一段影片，標註「是多怕別人看不到你」？原PO騎車經過新店安祥路，對面車道有一道強光，亮到看不見其他東西，原PO氣壞錄下過程，原來又是屁孩改車，以為這樣顯眼很帥氣，其實這種超亮大燈會影響視線，非常危險。

許多網友看到影片非常憤慨，如果用路人因為這顆強光大燈出車禍，該算誰的？認為應該明令禁止才對，「前幾天也遇到，超危險」、「遇到這種真的很生氣」、「可以檢舉嗎」、「曾在山路遇到超亮大燈，差點撞上山壁」、「眼前一片白光，瞬間跑出人生跑馬燈」。

不少網友分享應對方式，平時會在車上放巨亮手電筒，如果遇到這種危險人物，直接反照回去反擊，不能放任他們殘害用路人。