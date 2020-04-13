地雷因為造價低廉、殺傷力強大，在過去戰亂時期，受到不少國家喜愛，無論是正規軍或是游擊隊都會埋設大量地雷，數量多達百萬枚的更是不在少數，以至於戰爭結束後也未能清除，直到現在，如何排除地雷一直都是十分棘手的問題。

過去蘇聯就曾在阿富汗埋下百萬顆地雷，以至於不少當地居民仍深受其苦，一不小心就被地雷炸斷雙肢。而據悉，阿富汗若想用常規方式掃雷，依照每位士兵每年最多排10幾顆地雷的速度，至少需要耗時4000年才能將國境內的地雷清除殆盡，期間還無法避免可能會造成的傷亡。

直到一名阿富汗士兵有了一項重大發現，事情才有所轉圜，他指出，老鼠的重量即便壓到地雷也不會使地雷爆炸，再加上老鼠的嗅覺靈敏，因此透過不斷的訓練，利用老鼠執行高難度的掃雷任務。期間，一旦老鼠發現地雷，會透過刨土的方式，示意訓練員，且每20分鐘能探測約100平方公尺的土地，相當於人類5日的工作量。

這群「地雷鼠」除了能夠精準的找到地雷位置，還提高了掃雷的效率，在過程中也保障了士兵的安全；重要的是，政府也不需要花費巨資雇用士兵完成排雷作業，大大解決了掃雷的世紀難題。