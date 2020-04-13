Lion Daddy Babysitter roars(影片源自Youtube)

公獅一直給人獅子王的形象，不管是卡通、森林裡、動物園，都是萬獸之王的代表，研究獅子的專家克雷格帕克(Craig Packer)，解釋獅子家族的互動模式，其實獅群一直都是由母獅領導，但當公獅不得不照顧小獅子時，反應既真實又有趣。

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國外攝影師捕捉到公獅與小獅相處的模樣，一隻公獅原本悠閒散步，旁邊有4隻小獅子們，用牠們的小短腿緊緊跟著公獅，公獅第一次發現後愣了一下，接著往前奔跑，跑沒多久回頭一看，小獅們還緊跟不放，於是牠再度「落跑」，試圖甩掉可愛小獅們。

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另一段影片，則是在動物園的獅群，母獅不在身邊，公獅擔任奶爸腳色，3隻小獅圍住獅爸爸，但公獅完全不甩孩子們，還吼了一聲似乎在說「走開」！但小獅繼續圍繞在爸爸身邊，還學起爸爸動作，最後公獅開始摸摸牠們、陪伴玩耍，互動相當可愛。

克雷格帕克(Craig Packer)曾在研究中表示，「母獅是核心，是獅群的心臟與靈魂，公獅則來來去去」，母獅獵捕大多數的食物，保衛領土免受入侵者干擾；反觀公獅僅短暫停留，牠們大多都在彼此鬥爭、教導年幼公獅離開獅群後如何生存，公獅無法留在原生獅群，是因為牠們與獅群裡的所有獅子都有血緣關係。

文章來源：nationalgeographic
文章來源：wildlife85official /IG
文章來源：Maryann Mga/Youtube
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