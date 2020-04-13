連鎖美式賣場好市多（Costco）商品多樣化，且經濟實惠，加上提供無條件退貨機制，讓不少消費者甘願花錢辦會員。不過日前就有網友透露，目擊一名男性消費者手捧著「殺一半」的西瓜，抱怨不好吃，而前往退貨，此舉讓他十分錯愕。貼文一出隨即掀起網友正反論戰。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》上傳數張照片，並PO文指出，「雖然好市多可以退貨，但看到被切成兩半，然後說不好吃，覺得很無言…」畫面中可見，一名男子捧著一顆被剖成兩半的西瓜，正在排隊等著退貨。

照片曝光後，隨即掀起網友熱議，紛紛留言痛批「某些台灣人水準就這樣啊」、「蠻誇張的」、「為了一顆西瓜再跑一趟…厲害」、「不好吃不會拿去打西瓜牛奶喔！拿回去退真的很製造賣場人員麻煩」、「我上次還看到一個大媽切了一半說他吃完了，但是剩下的他家冰箱冰不下，真正有夠扯」、「反正有人就覺得好市多可以退貨，就瘋狂用這點來鑽漏洞啊」。

不過也有人認為「不好吃退貨有錯嗎？」、「沒切開你怎麼知道合不合胃口？」、「切開就退，這是會員權利啊…如果吃乾淨了才要退，再麻煩你們嘴好不好，畢竟這是好市多自己評估過，才上架的商品」、「我買過切開裡面都白的西瓜，根本沒辦法吃，當然也是拿去退啊！」、「有什麼好奧的？人家好市多就是可以退貨啊！只要好市多願意收，其他人有什麼好抱怨的？」、「你都當場問他了，不會直接跟他講嗎？事後公審有比較高尚嗎？」。